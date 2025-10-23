Назван объем инвестиций, который будет направлен на реконструкцию НПЗ в Азербайджане в 2026 г.

БАКУ /Trend/ - В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год прогнозируется выделить 14,085 миллиарда манатов на финансирование капитальных затрат, что составляет 33,8 процента от общих расходов бюджета.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

Согласно документу, на прочие капитальные расходы предусмотрено 1,258 миллиарда манатов, включая 450 миллионов манатов на финансирование проекта реконструкции Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, 100 миллионов манатов на участие Азербайджана в уставном капитале международных инвестиционных и фондов развития, 250 миллионов манатов на Целевой бюджетный фонд «Автомобильные дороги», 85 миллионов манатов на увеличение уставного капитала Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики и 373 миллиона манатов на другие проекты.

