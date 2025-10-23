Швейцария увеличила закупку ненефтяной продукции из Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В январе-сентябре текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Швейцарией составил 494,1 млн долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Отмечено, что это на 165,5 млн долларов США или на 50,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В январе-сентябре текущего года экспорт продукции из Азербайджана в Швейцарию составил 301,6 млн долларов США. Это на 181,9 млн долларов США или в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период из Азербайджана в Швейцарию было экспортировано ненефтяной продукции на сумму 247,7 млн ​​манатов, что на 128,1 млн долларов США или в 2,1 раза больше, чем за первые 9 месяцев прошлого года. За указанный период доля ненефтяного экспорта в Швейцарию составила 9,35% от общего объема экспорта Азербайджана. Таким образом, страна заняла 3-е место по объему импорта ненефтяной продукции из Азербайджана.

В то же время в январе-сентябре 2025 года из Швейцарии в Азербайджан было осуществлено импортных операций на сумму 192,5 млн долларов США, что на 16,5 млн долларов США, или 7,9%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые 9 месяцев текущего года Швейцария импортировала из Азербайджана 90 тыс. тонн сырой нефти и сырых нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 53,9 млн долларов США. За аналогичный период прошлого года экспорт указанной продукции из Азербайджана в Швейцарию не фиксировался.

Следует отметить, что в январе-сентябре 2025 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 35,375 млрд долларов США. Это на 877 млн ​​долларов США, или на 2,5%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. 18,606 млрд долларов США внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а 16,769 млрд долларов США – на импорт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился на 1,248 млрд долларов США, или на 6,3%, а импорт увеличился на 2,126 млрд долларов США, или на 14,5%.

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 1,837 млрд долларов США. Это на 3,374 млрд долларов США, или в 2,8 раза меньше годового показателя.