ООН готова поддержать Азербайджан в превращении ИИ в движущую силу "зеленого" развития – Владанка Андреева

БАКУ/Trend/ - Организация объединённых наций (ООН) готова поддержать Азербайджан в превращении искусственного интеллекта в движущую силу «зелёного» развития.

Как сообщает Trend, об этом заявила постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на международной конференции «SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для людей и трансформация» в Баку.

«Главный вопрос в том, как мы используем искусственный интеллект. В Азербайджане эти дискуссии также важны, поскольку искусственный интеллект предугадывает потребности, персонализирует услуги и доступен людям.

В то же время мы должны быть бдительны. Искусственный интеллект не должен усугублять цифровой разрыв или усиливать дискриминацию. Он может стать мощным инструментом в сфере социальных услуг, персонализации образования и предоставления работникам соответствующих возможностей на рынке труда. Однако успех в этой области будет во многом зависеть от цифровой грамотности, инклюзивной политики и предоставления каждому человеку возможности самостоятельно формировать своё будущее».

