В Баку в рамках проекта "Гости Бюльбюля" отметили 145-летие тариста Гурбана Пиримова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Мемориальном музее Бюльбюля в Баку состоялось мероприятие в рамках проекта "Гости Бюльбюля", посвящённое 145-летию со дня рождения выдающегося тариста, народного артиста Азербайджана Гурбана Пиримова, сообщает Trend Life.

Открывшая мероприятие директор музея Фяргана Джаббарова рассказала о тесной дружбе и творческом сотрудничестве между Бюльбюлем и Гурбаном Пиримовым. Она подчеркнула огромный вклад маэстро в развитие азербайджанской музыкальной культуры, сохранение и передачу мугамов и народных песен последующим поколениям.

С докладом также выступила директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, доктор искусствоведения Алла Байрамова, осветившая основные этапы жизни и творчества Гурбана Пиримова, его роль в формировании профессионального тарного искусства и исполнительской школы Азербайджана.

В концертной части программы прозвучали мугамы и народные песни в исполнении учащихся Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля и Музыкальной школы № 20 имени Шовкет Алекперовой.

Тёплая атмосфера вечера, наполненного музыкой и воспоминаниями о великом мастере, подчеркнула преемственность традиций и живое звучание азербайджанского музыкального наследия.

