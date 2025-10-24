Американский путешественник Дуглас Кейси высоко оценил студентов Карабахского университета

БАКУ /Trend/ - Самое сильное впечатление на меня произвел Университет Карабаха.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил американский путешественник Дуглас Кейси на пресс-конференции в Баку, посвященной завершению его поездки в Карабах.

"У меня была возможность встретиться и пообщаться со студентами, и должен сказать, что они произвели на меня положительное впечатление", - отметил он.

По словам Кейси, студенты Карабахского университета заметно отличаются от своих сверстников на Западе: "Они дружелюбные, энергичные, вдохновленные. Возможно, это потому, что Университет Карабаха - молодой и свободен от устоявшихся стереотипов".

Американский гость также выразил восхищение темпами развития Азербайджана: "Я не настолько глубоко изучил экономику Азербайджана, но мои впечатления - исключительно положительные".

Отметим, что группу путешественников из восьми стран возглавлял президент Международного конгресса экстремальных путешественников (Extreme Traveler International Congress, ETIC) Колья Спорин.

В рамках визита делегация совершила двухдневное автомобильное путешествие по маршруту Агдам - Ханкенди - Лачын - Шуша - Физули.

С целью популяризации освобожденных территорий, а также демонстрации масштабных строительных и восстановительных работ, ведущие международные клубы путешественников в период 2021–2025 годов организовали 14 экспедиций в Карабах и Восточный Зангезур. Текущая поездка стала 15 по счету.