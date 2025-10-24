Азербайджан предложил создать Платформу тюркских государств по сотрудничеству в области стартапов и инноваций

БАКУ /Trend/ - Предлагаем создать Платформу тюркских государств по сотрудничеству в области стартапов и инноваций.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе второго заседания министров промышленности, науки, технологий и инноваций стран-членов ОТГ в Баку.

"С целью поощрения совместной деятельности тюркских государств в сфере стартапов, реализации инновационных идей и расширения доступа к региональным рынкам хотели бы предложить создание новой формы сотрудничества - Платформы тюркских государств по сотрудничеству в области стартапов и инноваций", - отметил министр.

По словам М.Джаббарова, эта платформа будет обеспечивать координацию сотрудничества между странами-участницами в сферах инноваций, стартапов и цифровой экономики, а также станет единым механизмом для обмена знаниями, опытом и технологическими ресурсами.

"Данная инициатива ускорит инновационное развитие региона и создаст новые возможности для реализации потенциала молодых предпринимателей", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!