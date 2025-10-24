Арбитраж не должен быть объектом геополитического давления - Шарль Мишель

БАКУ/Trend/ - Арбитраж может быть политизирован и использоваться для получения определённых преимуществ, а также подвергается различным угрозам.

Как сообщает Trend, об этом сказал бывший президент Совета Европейского Союза и бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в своем выступлении на церемонии открытия Бакинского арбитражного центра.

Он подчеркнул, что арбитраж не должен превращаться в инструмент геополитических споров:

"Даже в самые спорные моменты правосудие не должно становиться инструментом политики. Арбитраж демонстрирует работу международного права. Когда политика закрывает двери, закон и право открывают их".

В то же время Шарль Мишель отметил, что не следует переоценивать возможности арбитража:

"Он не может сыграть решающую роль в разрешении всех споров на международном уровне".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!