Назван прогнозируемый уровень среднемесячной зарплаты на 2026 год в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Среднемесячная заработная плата на следующий год в Азербайджане составит 1170,8 маната.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в проекте закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год».

В документе отмечается, что, согласно официальной статистике ежемесячных макроэкономических показателей за январь-май 2025 года, опубликованной на сайте Государственного комитета по статистике Азербайджана, среднемесячная заработная плата составила 1 095 манатов, что на 9,1 процента больше показателя за аналогичный период предыдущего года. Это позволяет говорить о том, что прогнозируемый уровень заработной платы на 2026 год в размере 1 170,8 маната является обоснованным.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!