Многосторонние отношения в рамках ОТГ развиваются по восходящей линии - министр

БАКУ /Trend/ - Многосторонние отношения в рамках Организации тюркских государств развиваются по восходящей линии.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе второго заседания министров промышленности, науки, технологий и инноваций стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

"В последние годы многосторонние отношения в рамках ОТГ развиваются по восходящей линии, что вносит значительный вклад в экономики наших стран. Азербайджан установил со всеми государствами – членами ОТГ отношения стратегического партнёрства или союзничества",- сказал он.

Было отмечено, что за девять месяцев текущего года динамика роста торгового оборота Азербайджана со странами ОТГ продолжилась. Главы наших государств поставили цель продолжать усиливать эту позитивную тенденцию. В этом контексте Азербайджан предпринимает важные шаги по углублению экономических связей с тюркскими странами и упрощению взаимной торговли.

Министр напомнил, что в настоящее время между Азербайджаном и Турцией действует Соглашение о преференциальной торговле, а также соглашения о свободной торговле с другими государствами – членами организации.

"В рамках этих соглашений применяются льготные режимы для взаимных торговых операций, что способствует ускорению товарооборота и экономической интеграции в регионе",- сказал Джаббаров.

Он подчеркнул, что такие соглашения создают условия для объединения производственных цепочек между тюркскими государствами, расширения совместных промышленных и экспортных проектов, а также для ведения торговли на более либеральной и эффективной основе.