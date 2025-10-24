БАКУ/Trend/ - Состоялась церемония открытия Бакинского арбитражного центра.

Как сообщает Trend, в мероприятии принимают участие член Научно-консультативного совета при Верховном суде Азербайджанской Республики, руководитель Бакинского арбитражного центра Кямаля Мехтиева, председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов, министр юстиции Фарид Ахмедов, а также официальные лица из других стран.

В общей сложности в церемонии примут участие более 600 человек, в том числе более 70 ведущих специалистов, юристов и государственных служащих.

Цель мероприятия — содействовать обмену знаниями между профессиональными юристами, работающими в сфере арбитража в различных регионах мира, укреплять сотрудничество между юристами государственного и частного секторов, а также создать динамичную площадку для обсуждения вопросов развития арбитража в нашей стране.

