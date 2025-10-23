Назван прогнозный показатель по росту среднего размера пенсии в 2026 г. в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Прогнозный показатель расходов на выплату трудовых пенсий в 2026 году (7992,88 млн манатов) на 10,85% или на 782,35 млн манатов превышает утвержденный прогнозный показатель на 2025 год.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

В проекте указывается, что при составлении прогнозов на 2026 год была учтена индексация расходов на трудовые пенсии в соответствии с ожидаемым темпом роста номинальной заработной платы (1101,6*100/1009,2=109,2%).

Согласно официальной информации министерства экономики, с учетом темпа роста номинальной заработной платы в 2025 году на 9,2%, годовая финансовая нагрузка, связанная с индексацией трудовых пенсий в 2026 году, ожидается в размере около 635,59 млн манатов.

В случае изменения показателя номинальной заработной платы возможны изменения прогнозируемых показателей расходов на пенсии и некоторые виды пособий, выплачиваемых за счет взносов обязательного государственного социального страхования. Таким образом, ожидается, что влияние дополнительного изменения темпа роста до 1% только на годовые расходы на пенсионное обеспечение составит около 72,0 млн манатов.

Прогнозируется, что средний размер пенсии в 2026 году составит около 579,2 маната, увеличившись примерно на 7,9 процента по сравнению с 537,0 маната в 2025 году.

