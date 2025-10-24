Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Спектаклем "Qürbətdən gələn məktublar" отмечен юбилей видного государственного деятеля Гасана Гасанова (ФОТО)

Социум Материалы 24 октября 2025 16:52 (UTC +04:00)
Спектаклем "Qürbətdən gələn məktublar" отмечен юбилей видного государственного деятеля Гасана Гасанова (ФОТО)
Фото: Министерство культуры Азербайджана

Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 85-летию видного государственного деятеля, доктора исторических наук Гасана Гасанова, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Фарах Алиева, министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, представители общественности, сфер культуры и науки.

С речью выступил депутат Милли Меджлиса, доктор филологических наук, профессор Рафаэль Гусейнов, который отметил многогранные заслуги юбиляра в области государственного строительства, науки и культуры.

Собравшимся был представлен спектакль "Qürbətdən gələn məktublar" по произведению Гасана Гасанова. Постановка посвящена жизни основоположника азербайджанской драматургии Мирзы Фатали Ахундзаде и его сына Рашида, отражая просветительские идеи и национальное самосознание.

В творческий коллектив вошли: режиссёр-постановщик - народный артист Мерахим Фарзалибеков, художник-постановщик - заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, музыкальное оформление - Гамид Кязымзаде. В ролях - народные артисты Али Нур, Лалезар Мустафаева, Гаджи Исмайлов, Кязым Абдуллаев, заслуженные артисты Эльшан Джабраилов, Вяфа Рзаева, актёры Рустам Рустамов и Эльчин Эфенди.

Театральный вечер, посвященный юбиляру, стал значимым событием в культурной жизни.

