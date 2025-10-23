Министр финансов Азербайджана провел двусторонние встречи в Сербии

БАКУ /Trend/ - Министр финансов Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев провел двусторонние встречи в рамках 9-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов, 23 октября на встрече с вице-премьером, министром экономики Республики Сербии Адрианой Месарович были обсуждены вопросы расширения инвестиционного сотрудничества и углубления взаимных торговых отношений между двумя странами.

В ходе встречи С.Бабаев коснулся дальнейших перспектив развития экономического сотрудничества между двумя странами, обратив внимание на возможности активного участия азербайджанских и сербских компаний во взаимных проектах, особенно в таких областях, как торговля, услуги, сельское хозяйство, транспорт и туризм.

В свою очередь А.Месарович подчеркнула важность расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Сербией, а также дальнейшего развития деловых и торговых возможностей между двумя странами и осуществления прямого авиасообщения.

Кроме того, С.Бабаев встретился с первым заместителем премьер-министра, министром финансов Республики Сербия Синишой Мали. В ходе встречи обсуждалось текущее состояние экономического сотрудничества двух стран и потенциальные возможности взаимодействия в сфере участия азербайджанских и сербских компаний в совместных проектах.

Также были обсуждены возможности развития сотрудничества между министерствами финансов двух стран, включая обмен опытом, и достигнута договоренность о принятии соответствующих мер для подписания с этой целью Меморандума о взаимопонимании.