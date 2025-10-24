Сборная Азербайджана заняла третье место на чемпионате мира U-23

БАКУ /Trend/ - Завершились соревнования по греко-римской борьбе на чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет, проходившем в сербском городе Нови-Сад, передает Trend.

Сборная Азербайджана завершила турнир с 2 золотыми и 1 бронзовой медалью и заняла третье место в мире в командном зачете, набрав 93 очка.

Благодаря этому результату команда достигла наивысшего в своей истории достижения по количеству медалей.

Сборная уступила только Ирану (143 очка) и Украине (96 очков).

Отметим, что под руководством главного тренера Александра Тараканова, старшего тренера Ровшана Байрамова и тренеров Гасана Алиева и Кямрана Мамедова в соревнованиях приняли участие Эльмир Алиев (55 кг) и Зия Бабашов (63 кг), которые стали чемпионами мира, а Руслан Нуруллаев (72 кг) завоевал бронзовую медаль.