В Азербайджане введут возможность возврата НДС в сфере красоты и косметологии

БАКУ /Trend/ - В 2026 году в Азербайджане планируется расширить сферу применения механизма "НДС возврат".

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

Согласно документу, расширение действия механизма "НДС возврат" на парикмахерские, косметологические и другие услуги в сфере красоты определено одним из основных направлений политики доходов на 2026–2029 годы.

