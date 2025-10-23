Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

В Азербайджане введут возможность возврата НДС в сфере красоты и косметологии

Экономика Материалы 23 октября 2025 15:37 (UTC +04:00)
В Азербайджане введут возможность возврата НДС в сфере красоты и косметологии

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В 2026 году в Азербайджане планируется расширить сферу применения механизма "НДС возврат".

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

Согласно документу, расширение действия механизма "НДС возврат" на парикмахерские, косметологические и другие услуги в сфере красоты определено одним из основных направлений политики доходов на 2026–2029 годы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости