Шеф-редактор "Sputnik Азербайджан" отпущен под домашний арест

БАКУ /Trend/ - Шеф-редактор "Sputnik Азербайджан" Евгений Белоусов, задержанный в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД Азербайджана в бакинском филиале ИА "Россия сегодня" ("Sputnik Азербайджан"), отпущен под домашний арест.

Как сообщает Trend, решение об этом принял Хатаинский районный суд.

Напомним, что ранее на свободу был отпущен находящийся под арестом в Баку исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых.

Отметим, что в июне этого года МВД Азербайджана провело спецоперацию в офисе бакинского отделения информационного агентства "Россия сегодня" ("Sputnik Азербайджан"). Были арестованы исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

