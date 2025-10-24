В социальной сфере Азербайджана обеспечен переход на электронный формат - министр

БАКУ/Trend/ - Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что в Азербайджане в социальной сфере обеспечен переход на электронный формат.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев в ходе выступления на панельной дискуссии международной конференции «SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человечества и трансформации» в Баку.

«У нас есть возможности для широкого применения искусственного интеллекта в сферах реабилитации, инвалидности и социально-психологических услуг. Одна из задач — полный переход на электронный формат социальных выплат. Министерство планирует расширять использование искусственного интеллекта», – добавил министр.

