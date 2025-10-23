Расходы на соцобеспечение в Азербайджане увеличатся в следующем году

БАКУ /Trend/ - В проекте государственного бюджета на 2026 год предусмотрены расходы на социальную защиту и социальное обеспечение в размере 4873 млн манатов, что на 121,2 млн 32 маната, или на 2,6%, больше, чем в 2025 году, и на 721,8 млн манатов, или на 17,4%, больше, чем в 2024 году.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в проекте закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год».

Доля расходов на социальную защиту и социальное обеспечение в расходах государственного бюджета составит 11,7% (на 0,2 процентных пункта больше, чем в 2025 году). По сравнению с 2022 годом удельный вес этих расходов в структуре расходов государственного бюджета в 2026 году увеличился на 0,9 процентных пункта, а в абсолютном выражении — на 1408,6 млн манатов, или на 40,7%.

В проекте государственного бюджета на 2026 год предусмотрено выделение 2750,9 млн манатов на улучшение возможностей получения доходов и повышение благосостояния населения, сокращение бедности, усиление социальной защиты малообеспеченных семей, а также финансовую поддержку других социальных мер, что на 150,7 млн ​​манатов или на 5,8% больше, чем в 2025 году.