Центральная Азия обладает большим потенциалом на углеродных рынках - Valor Carbon

АШХАБАД /Trend/ - В Центральной Азии продолжается работа по развитию углеродных рынков и привлечению инвестиций в проекты по сокращению выбросов углерода.

Как сообщает в пятницу специальный корреспондент Trend, об этом заявил директор Valor Carbon Central Asia Нуржан Аспандияр, выступая на конференции "Нефть и газ Туркменистана – 2025" в Ашхабаде.

По его словам, глобальный рынок углерода остается сильно географически концентрированным, при этом Центральная Азия и ряд других регионов остаются слабо представленными, несмотря на высокий потенциал по поставке углеродных единиц.

"Этот регион нам очень интересен, потому что углеродные рынки обладают одной особенностью. За последние 20 лет предложение углеродных единиц оказалось крайне географически сконцентрированным. Мы видим огромный разрыв между тем, что регион способен дать, и тем, что фактически реализовано," - отметил Аспандияр.

Он пояснил, что каждая углеродная единица представляет собой одну тонну углерода, которая либо не попала в атмосферу, либо была извлечена из нее. Компании и страны покупают эти кредиты, чтобы компенсировать собственные выбросы и достигать целей по углеродной нейтральности («Net Zero»).

"Сегодня Туркменистан имеет уникальную возможность стать новым экспортёром этого нового типа сырья - углеродных единиц", - подчеркнул директор Valor Carbon.

Аспандияр отметил, что среди наиболее активных покупателей углеродных единиц сейчас Япония, Сингапур, Швейцария, Швеция и Южная Корея. По его словам, новые международные соглашения, включая ратификацию статьи 6.2 Парижского соглашения на COP29 в Баку, позволяют официально использовать взаимозаменяемость углеродных единиц между добровольными и регулируемыми системами, что открывает дополнительные возможности для инвестиций в Центральной Азии.