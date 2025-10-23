Продлевается срок освобождения от уплаты налога на импорт запчастей для ряда автобусов и грузовиков

БАКУ /Trend/ - Продлевается срок действия налоговых льгот, применяемых к импорту запасных частей для ряда автобусов и грузовых автомобилей.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

В проекте закона указано, что продажа автобусов и грузовых автомобилей, произведенных на территории Азербайджанской Республики, а также импорт запасных частей для автобусов и грузовых автомобилей в производственных целях юридическими лицами на основании подтверждающего документа органа (организации), определенного соответствующим органом исполнительной власти, освобождается от налога в отношении автобусов сроком на 8 лет с 1 января 2025 года, а на грузовые автомобили - сроком на 7 лет с 1 января 2026 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!