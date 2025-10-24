Туркменистан может коммерциализировать метан - S&P Global о перспективах отрасли (Эксклюзив)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан обладает значительным потенциалом для повышения эффективности нефтегазовой отрасли за счет сокращения выбросов метана.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявила Евгения Майбурова, представитель S&P Global Commodity Insights, в кулуарах Международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркменистана – 2025".

"Сокращение выбросов метана означает не только экологический эффект, но и создание дополнительной стоимости, поскольку метан - это ресурс, который можно коммерциализировать", - отметила Майбурова.

Она подчеркнула, что Туркменистан активно сотрудничает с европейскими и центральноазиатскими партнерами для снижения сжигания газа на факелах.

Майбурова также сообщила, что S&P Global недавно открыла офис в Стамбуле, который будет координировать работу в регионе Центральной Азии и укреплять партнерство с "Туркменгаз" и "Туркменнебит".