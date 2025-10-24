Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Арбитраж повышает доверие инвесторов, поддерживает устойчивое развитие - председатель Верховного суда

Общество Материалы 24 октября 2025 17:50 (UTC +04:00)
Арбитраж повышает доверие инвесторов, поддерживает устойчивое развитие - председатель Верховного суда

Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - Суды и арбитражные суды не являются конкурентами.

Об этом сказал сегодня председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Азербайджана Инам Керимов во время выступления на международном мероприятии, посвященном открытию Бакинского арбитражного центра, сообщает Trend.

"Оба служат одной и той же цели - справедливо решать споры и эффективно защищать права", - сказал он.

И.Керимов отметил, что арбитраж повышает доверие инвесторов, поддерживает устойчивое развитие и способствует международному сотрудничеству.

