Арбитраж повышает доверие инвесторов, поддерживает устойчивое развитие - председатель Верховного суда

БАКУ /Trend/ - Суды и арбитражные суды не являются конкурентами.
Об этом сказал сегодня председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Азербайджана Инам Керимов во время выступления на международном мероприятии, посвященном открытию Бакинского арбитражного центра, сообщает Trend.
"Оба служат одной и той же цели - справедливо решать споры и эффективно защищать права", - сказал он.
И.Керимов отметил, что арбитраж повышает доверие инвесторов, поддерживает устойчивое развитие и способствует международному сотрудничеству.
