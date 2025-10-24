Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Утвержден меморандум о взаимопонимании между ведомствами по статистике Азербайджана и Таджикистана

Общество Материалы 24 октября 2025 18:00 (UTC +04:00)
Утвержден меморандум о взаимопонимании между ведомствами по статистике Азербайджана и Таджикистана

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Утвержден "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области статистики между Государственным комитетом по статистике Азербайджанской Республики и Агентством по статистике при Президенте Республики Таджикистан".

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с этим.

Согласно указу, после вступления Меморандума в силу Государственный комитет по статистике Азербайджанской Республики должен обеспечить реализацию его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики следует уведомить правительство Республики Таджикистан о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Меморандума в силу.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости