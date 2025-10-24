В программу фестиваля «Полет в Баку. Арт-уикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС» включены более 10 выставок! (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках арт-фестиваля «Полет в Баку. Арт-уикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС» (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW), организуемом с 31 октября по 2 ноября Фондом Гейдара Алиева при партнерстве Министерства культуры и призванном объединить искусство, культуру и экологию, в различных галереях столицы откроется более 10 выставок, которые составят основную часть фестиваля.

Как сообщает Trend, 31 октября состоится официальное открытие совместного проекта ООН и IDEA – выставок «Мои моря, мои океаны» одного из самых известных мастеров XX и XXI веков, современного колумбийского художника и скульптора Фернандо Ботеро, чья узнаваемая манера изменила восприятие и видение человеческого тела. В экспозицию выставок, которые будут открыты для посещения любителями искусства 1-2 ноября в Центре Гейдара Алиева, включены работы ведущих азербайджанских художников на тему экологической ответственности и устойчивого развития.

Шесть других выставок пройдут в Ичеришехер. Выставка «Текучая память» (Axar yaddaş), которая пройдет в Подземной бане с 31 октября по 2 ноября, исследует многослойную семантику культуры бань в Азербайджане в контексте понятий воды, памяти и чистоты. В работах современных художников Сабины Шихлинской, Наргиз Аскеровой Рамизгызы, Алии Байрамовой и Тимура Зарипова баня переосмысливается как перетекающее из прошлого в настоящее пространство памяти, как место коллективной идентичности, связывающее поколения с опытом.

На выставке «Роса. Утро, которого никогда не было» (Şeh. Heç vaxt olmayan səhər) во Дворце Ширваншахов (31 октября – 2 ноября) художница Вюсаля Агаразиева сравнивает Дворец Ширваншахов с контемплятивным пространством, которое становится тем тонким, задумчивым мгновением между ночью и рассветом.

Выставка «Предки» (Əcdadlar) объединяет ведущих современных азербайджанских художников Фаига Ахмеда, Рашада Алекберова, Орхана Гусейнова и Фарида Расулова, чтобы рассмотреть одну из самых глубоких концепций человечества — неразрывную связь между нами и теми, кто жил до нас. Выставка пройдет с 31 октября по 2 ноября в галерее QGallery Baku в Ичеришехер.

«Фисташковое дерево: Корни памяти» (Fıstıq ağacı: Yaddaşın kökləri) – так называется выставка, которая пройдет в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова (1–2 ноября). Это многогранный проект, объединяющий литературу, искусство и экологию. Вдохновленная рассказом Максуда Ибрагимбекова монодрама «Фисташковое дерево» глубоко исследует такие общечеловеческие темы, как память, принадлежность и преемственность, через призму азербайджанского повествования.

В рамках проекта «Полет в Баку: Текучее состояние» (Bakıya uçuş: Axın halı) в Бакинском доме фотографии в Ичеришехер (2–3 ноября) будут выставлены работы восьми художников, вдохновленные фонтанами в центре города. Каждая работа рассказывает личную или общественную историю того или иного места. В центре внимания выставки – роль фонтанов в общественных местах Баку, их влияние на становление идентичности города и сообществ, а также потенциал этих мест для формирования нового видения, восприятия и возможного будущего Баку.

Новая серия работ Рамины Саадатхан под названием «Огонь, вода и поцелуи» (Od, su və öpüşlər) будет представлена в Nine Senses Art Center с 31 октября по 2 ноября.

Проект «Однажды на Каспии», куратором которого выступает Захра Мамедова, является как художественным путешествием, так и приглашением вновь увидеть воду и самих себя. Выставка пройдет в Центре современного искусства YARAT 2–3 ноября.

С 31 октября по 2 ноября в Азербайджанском национальном музее искусств пройдет выставка «100-летие Тофика Джавадова», посвященная сотой годовщине со дня рождения видного представителя абшеронской школы и одного из самых видных представителей азербайджанского реализма, художника Тофика Джавадова (1925–1985), а в Приморском национальном парке выставят работы участников Международного симпозиума по металлу Baku Steel Art. Кинетическая инсталляция Эльвина Набизаде «Последняя волна» (Sonuncu dalğa) будет экспонироваться в течение двух дней в Музее каменной летописи.

Наряду с выставками, программа фестиваля включает мастер-классы, проекты общественного искусства и городские туры.

1–2 ноября в Азербайджанской государственной академии художеств пройдут мастер-классы Джузеппе Карты (Giuseppe Carta). В эти же дни академия объявляет дни открытых дверей.

Проект ABOVE под руководством Асмер Бабаевой выводит посетителей за пределы галерейных стен, приглашая их в мастерские ведущих современных скульпторов и художников Азербайджана. Этот эксклюзивный опыт предоставляет редкую возможность увидеть места, где рождаются и превращаются в искусство идеи. Посетители смогут воочию наблюдать за творческим процессом, пообщаться с художниками и узнать, как сочетание традиций и инноваций формирует развивающуюся художественную сцену страны.

Желающие принять участие в мероприятиях и стать частью трехдневного насыщенного арт-фестиваля, обязательно должны зарегистрироваться на сайте www.bakuartweekend.az.