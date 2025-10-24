SLB внедряет цифровую обработку петрофизических данных на крупнейших месторождениях Туркменистана

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане продолжается работа по цифровой обработке и интерпретации петрофизических данных на крупнейших месторождениях страны.

Как сообщает в пятницу специальный корреспондент Trend, об этом рассказала петрофизик компании SLB Макпал Бектыбаева в рамках конференции "Нефть и газ Туркменистана - 2025" в Ашхабаде.

По ее словам, на примере одного из крупнейших месторождений, введённого в эксплуатацию в 1961 году, особое значение имеет проверка и корректировка исторических данных, собранных с помощью различных приборных методов в разные периоды.

"Использование современных цифровых инструментов позволяет провести первичную экспертизу данных, выявить расхождения и исправить ошибки, что обеспечивает более точную интерпретацию характеристик пластов", - отметила Бектыбаева.

Она подчеркнула, что применение методов машинного обучения и цифровой обработки позволяет автоматизировать рутинные задачи, сократить время анализа и повысить качество технических решений.

"После внедрения цифровых технологий мы получили возможность более точно предсказывать свойства пород, оценивать потенциал залежей и оптимизировать планы разработки месторождений", - добавила специалист.

Бектыбаева также отметила, что эти технологии интегрируются в процессы национальных и международных проектов, обеспечивая улучшение качества данных и поддержку при технической интерпретации.

"Цифровая обработка петрофизических данных - это ключевой инструмент для повышения эффективности разработки месторождений и принятия обоснованных инженерных решений", - заключила она.