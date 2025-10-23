Названы данные по госдолгу Азербайджана на конец 2026 года

БАКУ /Trend/ - Установлены цели по сохранению верхнего предела соотношения государственного долга к ВВП на уровне ниже 30 процентов к концу 2025 года, при этом внешний государственный долг не должен превышать 10 млрд долларов США.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

В проекте отмечается, что по состоянию на 1 сентября 2025 года соотношение государственного долга к прогнозируемому ВВП на тот период составило 19,6 процента, что на 10,4 процентных пункта ниже целевого верхнего предела данного показателя, установленного бюджетным правилом на среднесрочный период.

Таким образом, соблюдено требование Стратегии управления государственным долгом Азербайджанской Республики на средне- и долгосрочную перспективу, предусматривающее сохранение верхнего предела долга на уровне 30 процентов ВВП.

В дальнейшем планируется привлекать кредитные средства в рамках сотрудничества с международными финансовыми институтами для финансирования приоритетных проектов.

Ожидается, что к концу 2025 года общий объем государственного долга Азербайджанской Республики (внешнего и внутреннего) достигнет 25,4 млрд манатов, что составит 19,6 процента прогнозируемого ВВП, а к концу следующего года - 27,1 млрд манатов или 20,2 процента прогнозируемого ВВП. В последующий среднесрочный период данное соотношение прогнозируется в пределах установленного верхнего предела.

