Правила и условия аттестации работников в Азербайджане будут изменены

БАКУ /Trend/ - Правила и условия аттестации работников будут изменены.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджана, который обсуждался на сегодняшнем онлайн-заседании комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

По действующему законодательству, аттестацию могут проходить только работники, проработавшие на соответствующем рабочем месте не менее одного года. В законопроекте предлагается исключить это условие из законодательства.

