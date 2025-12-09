Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Правила и условия аттестации работников в Азербайджане будут изменены

Общество Материалы 9 декабря 2025 21:22 (UTC +04:00)

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Правила и условия аттестации работников будут изменены.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджана, который обсуждался на сегодняшнем онлайн-заседании комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

По действующему законодательству, аттестацию могут проходить только работники, проработавшие на соответствующем рабочем месте не менее одного года. В законопроекте предлагается исключить это условие из законодательства.

