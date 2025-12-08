Названо число студентов Академии искусственного интеллекта в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В этом году начала работу Академия искусственного интеллекта. В настоящее время в академии готовят инженеров искусственного интеллекта первого поколения.

Об этом сегодня сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов, выступая на научно-практической конференции "Роль искусственного интеллекта в борьбе с изменением климата" в комитете Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии, сообщает Trend.

Заместитель министра отметил, что для разработки решений в области искусственного интеллекта необходимы глубокие знания. "Нам нужны студенты со знанием языков программирования и очень хорошими математическими навыками. Мы выбрали около 100 студентов в этой области из примерно 2500 претендентов. Мы будем углубленно обучать их программированию в области искусственного интеллекта около 6 месяцев. В результате мы подготовим первое поколение инженеров искусственного интеллекта, инженеров по обработке данных и менеджеров по созданию продуктов искусственного интеллекта", - сказал он.

