Искусственный интеллект - главная движущая сила цифрового суверенитета - Камран Иманов

БАКУ /Trend/ - Создание искусственного интеллекта - давняя мечта человечества. Искусственный интеллект - главная движущая сила цифрового суверенитета.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики Камран Иманов во время своего выступления на международной конференции "Интеллектуальная собственность и искусственный интеллект", проходящей сегодня в Баку.

"Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы", утвержденная распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, предусматривает внедрение инноваций и увеличение использования цифровых технологий в сферах экономики, управления, образования, информации и здравоохранения, включая широкое применение искусственного интеллекта. Принятие Закона «Об искусственном интеллекте» и создание Азербайджанской академии в этой области выдвигают на повестку дня вопросы совершенствования законодательства в этой сфере и институциональные изменения в нашей стране.

Принцип будущего основан на совместной деятельности человека и искусственного интеллекта. В сфере культуры искусственный интеллект в корне меняет понятие креативности. Благодаря искусственному интеллекту начинается этап гибридного творчества. Искусственный интеллект становится одним из инструментов «мягкой силы» правительств в культурной дипломатии. История искусственного интеллекта это не просто путь пройденный ИИ от мифологических представлений о чисто механическом интеллекте до трансформеров и генеративных моделей.

История искусственного интеллекта - это не только эволюция от мифологических представлений о механическом разуме до трансформеров и генеративных моделей, но и история превращения его в один из основных столпов мировой экономики и ведущий фактор социально-культурной трансформации", - отметил он.

Камран Иманов также рассказал о правовых основах искусственного интеллекта и его важной роли в сфере интеллектуальной собственности. Он отметил, что искусственный интеллект влияет на информационно-коммуникационные средства, медиаформаты, журналистику, социальные сети, образование и другие сферы.

