В Азербайджане меняются правила о документах, представляемых при заключении трудового договора

Общество Материалы 9 декабря 2025 21:09 (UTC +04:00)

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Правила, касающиеся документов, представляемых работником при заключении трудового договора, будут изменены.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, который обсуждался на сегодняшнем онлайн-заседании Комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, иные документы, связанные с трудовыми отношениями (количество членов семьи, находящихся на иждивении, инвалидность, статус ветерана войны, статус вынужденного переселенца и т.д.), будут представляться работником добровольно в целях обеспечения гарантий и льгот, связанных с трудовыми и социальными правами работника.

