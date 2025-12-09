Иностранцам будет возвращаться часть НДС, уплаченного за медуслуги в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в решение об утверждении «Единой формы электронной счет-фактуры для возврата налога на добавленную стоимость, уплаченного иностранцами и лицами без гражданства за товары, приобретенные на территории Азербайджанской Республики не для производственных или коммерческих целей».

Как сообщает Trend, премьер-министр Али Асадов подписал новое решение в связи с этим.

Согласно решению, иностранным гражданам будет возвращена часть налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за оказанные им в Азербайджане медицинские услуги.

Возврат НДС производится в следующих случаях:

- если стоимость товаров или медицинских услуг, указанных в одной электронной счет-фактуре (с учетом НДС), превышает 300 манатов;

- если при выезде иностранцев и лиц без гражданства с территории страны в течение 90 дней со дня составления электронной счет-фактуры таможенным органом производится соответствующая запись по данной электронной счет-фактуре;

- если стоимость оказанных медицинских услуг оплачена в безналичном порядке.

