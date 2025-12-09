Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
В Азербайджане вносится изменение в Трудовой кодекс в связи с дополнительным отпуском

Общество Материалы 9 декабря 2025 22:42 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане изменится порядок объединения продолжительности основного и дополнительного отпусков.

Как передает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, который обсуждался на онлайн-заседании Комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса 3 декабря.

Согласно действующему законодательству, если работник имеет право одновременно на два и более дополнительных отпуска, предусмотренных статьями Трудового кодекса о дополнительных отпусках в связи с условиями труда, особенностями трудовой функции и стажем работы, к его основному отпуску присоединяется один дополнительный отпуск большей продолжительности.

Согласно законопроекту, если работнику одновременно предоставлен дополнительный отпуск по статьям Трудового кодекса, связанным с условиями труда, особенностями трудовой функции, и дополнительный отпуск за трудовой стаж, то дополнительный отпуск по каждой из этих статей будет суммироваться с его основным отпуском.

