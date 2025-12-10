Назван объём производства асфальта и бетона в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года в Азербайджане было произведено 126,6 тысячи тонн асфальта.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство асфальта в стране увеличилось на 50,6 тысячи тонн, или на 66,6%.

В то же время в январе-октябре текущего года в Азербайджане было произведено 3,837 миллиона тонн бетона. Это на 358 тыс. тонн, или на 8,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Следует отметить, что общий объём производства в сфере строительных материалов в Азербайджане в январе-октябре 2025 года составил 1,181 миллиарда манатов, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.