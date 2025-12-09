Азербайджанская делегация обсудила в Лаосе вопросы сотрудничества стран (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 8-9 декабря делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым находилась с визитом в Лаосе.

Как сообщили Trend в МИД, в ходе визита состоялись первые политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Лаоса под сопредседательством заместителя министра иностранных дел Эльнура Мамедова и заместителя министра иностранных дел Майтонга Таммавонгсы.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние отношений между двумя странами, перспективы расширения и развития сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других областях.

Заместитель министра Э. Мамедов предоставил информацию о текущей ситуации в регионе, ходе разминирования освобожденных от оккупации территорий, а также о восстановительных и строительных работах.

На встрече также обсуждались перспективы сотрудничества двух стран в рамках международных организаций, включая Движение неприсоединения и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, членом которой является Лаос.

В ходе визита глава азербайджанской делегации провел встречи с вице-президентом Национальной ассамблеи Лаоса Сунтоном Сайнячаком и министром иностранных дел Лаоса Сонгсаваном Фомвихоном. Эльнур Мамедов также дал интервью популярным лаосским СМИ о нынешнем состоянии и перспективах развития азербайджано-лаосских отношений.

Заместитель министра Эльнур Мамедов и министр иностранных дел Лаоса Сонгсаван Фомвихон выступили с обширными речами на официальном приеме, организованном посольством Азербайджана во Вьетнаме, аккредитованным также в Лаосе, 9 декабря по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Лаосом. В мероприятии также приняли участие члены Ассоциации азербайджано-лаосской дружбы, в которую входят также получавшие образование в Баку лаосцы.

