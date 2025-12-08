Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане разрабатывается новый орфоэпический словарь

Общество Материалы 8 декабря 2025 18:44 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатывается новый орфоэпический словарь.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана, академик, председатель Комиссии по топонимике Иса Габиббейли, выступая на конференции "Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: современное состояние и перспективы" в Милли Меджлисе.

По его словам, также готовится более обширный, систематизированный орфографический словарь.

"С этой целью мы направили обращение в соответствующие органы исполнительной власти о пересмотре некоторых норм, касающихся составления орфографического словаря", - сказал И. Габиббейли.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости