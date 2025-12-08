БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатывается новый орфоэпический словарь.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана, академик, председатель Комиссии по топонимике Иса Габиббейли, выступая на конференции "Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: современное состояние и перспективы" в Милли Меджлисе.

По его словам, также готовится более обширный, систематизированный орфографический словарь.

"С этой целью мы направили обращение в соответствующие органы исполнительной власти о пересмотре некоторых норм, касающихся составления орфографического словаря", - сказал И. Габиббейли.

