Состоялась рабочая встреча представителей ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Военно-воздушными силами Азербайджана и Турции на 2025 год, в Баку состоялась рабочая встреча с турецкой делегацией, посвящённая обсуждению текущих и предстоящих направлений сотрудничества.
Об этом Trend сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
"На встрече были обсуждены возможности дальнейшего развития взаимодействия в сфере ВВС, проведения совместных учений, обмена опытом, а также расширения сотрудничества в технической и оперативной сферах.
Гостям был представлен брифинг о формировании современной Азербайджанской Армии, проводимых реформах и деятельности Военно-воздушных сил.
На встрече состоялся широкий обмен мнениями и по другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в информации ведомства.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!