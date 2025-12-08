Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Общее число участников проекта "Карабахские МСП" превысило 200 человек (ФОТО)

Общество Материалы 8 декабря 2025 22:55 (UTC +04:00)
Общее число участников проекта "Карабахские МСП" превысило 200 человек (ФОТО)

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Состоялось мероприятие, посвященное реализации проекта "Карабахские МСП" в 2025 году, реализуемого Агентством развития малого и среднего бизнеса, Государственным агентством занятости при министерстве труда и социальной защиты населения, ЗАО "Корпорация развития" и Национальным центром образовательных технологий при финансовой поддержке PASHA Holding.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие представители соответствующих государственных структур, предприниматели, представители бизнес-ассоциаций, а также привлеченные к проекту ветераны и члены семей шехидов.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана и почтения минутой молчания светлой памяти шехидов. Затем был продемонстрирован видеоролик о реализации проекта "Карабахские МСП" в 2025 году.

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев рассказал о работе в области социальной защиты семей шехидов и участников войны. Он сообщил, что в послевоенный период министерством было оказано 406 тысяч услуг 132 тысячам лиц из числа семей шехидов и участников войны, из них 28,6 тысячи человек были привлечены к активным программам занятости. Министр отметил программы активной занятости, реализуемые в сотрудничестве с работодателями в отношении переселенных на освобожденные от оккупации территории жителей.

Сообщив, что в минувший период 111 тысяч человек были привлечены к программе самозанятости, Анар Алиев отметил, что проект "Карабахские МСП" является важной инициативой, служащей созданию возможностей занятости для семей шехидов, участников войны и членов их семей. Он выразил уверенность, что реализуемый на принципах социального партнерства проект и далее будет вносить вклад в занятость населения, и поблагодарил Агентство развития малого и среднего бизнеса, PASHA Holding и всех, кто внес вклад в реализацию проекта.

Заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы отметил, что проект "Карабахские МСП" способствует развитию малого и среднего бизнеса на освобожденных территориях, а также социальному благополучию ветеранов и семей шехидов. Он подчеркнул важность продолжения поддержки проекта и применения его успешных результатов в будущем и в других регионах.

Председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов отметил, что проект "Карабахские МСП" реализуется с целью содействия улучшению социального благополучия, обеспечению занятости ветеранов и членов их семей, а также семей шехидов. Было отмечено, что проект также важен с точки зрения создания новых бизнес-субъектов.

В 2025 году проект охватил, помимо Баку, Абшерона, Сумгайыта, Гянджи, Гёранбоя и Мингячевира, также Физули, Ходжалы, Лачин и Шушу. В целом в текущем году 100 человек были привлечены к бизнес- и профессиональным тренингам. Участники, успешно завершившие обучение, обеспечены оборудованием по выбранным направлениям в рамках программы самозанятости. В целом с 2023 года к проекту были привлечены 220 человек. Проект "Карабахские МСП" продолжится и в 2026 году, оказывая поддержку еще большему числу ветеранов и семей шехидов.

Также на мероприятии вдова шехида, участница проекта и основатель хлебобулочного и кондитерского дома "Oxloff" Сонаханым Аббасова и заместитель директора ООО PASHA Holding Ровшан Аллахвердиев поделились своим мнением о проекте.

В рамках мероприятия состоялся благотворительный аукцион художественных работ детей шехидов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Общее число участников проекта "Карабахские МСП" превысило 200 человек (ФОТО)
Общее число участников проекта "Карабахские МСП" превысило 200 человек (ФОТО)
Общее число участников проекта "Карабахские МСП" превысило 200 человек (ФОТО)
Общее число участников проекта "Карабахские МСП" превысило 200 человек (ФОТО)
Общее число участников проекта "Карабахские МСП" превысило 200 человек (ФОТО)
Общее число участников проекта "Карабахские МСП" превысило 200 человек (ФОТО)
Общее число участников проекта "Карабахские МСП" превысило 200 человек (ФОТО)
Общее число участников проекта "Карабахские МСП" превысило 200 человек (ФОТО)
Общее число участников проекта "Карабахские МСП" превысило 200 человек (ФОТО)
Общее число участников проекта "Карабахские МСП" превысило 200 человек (ФОТО)
Общее число участников проекта "Карабахские МСП" превысило 200 человек (ФОТО)
Общее число участников проекта "Карабахские МСП" превысило 200 человек (ФОТО)
Общее число участников проекта "Карабахские МСП" превысило 200 человек (ФОТО)
Общее число участников проекта "Карабахские МСП" превысило 200 человек (ФОТО)
Общее число участников проекта "Карабахские МСП" превысило 200 человек (ФОТО)
Общее число участников проекта "Карабахские МСП" превысило 200 человек (ФОТО)
Общее число участников проекта "Карабахские МСП" превысило 200 человек (ФОТО)
Общее число участников проекта "Карабахские МСП" превысило 200 человек (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости