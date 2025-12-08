Общее число участников проекта "Карабахские МСП" превысило 200 человек (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось мероприятие, посвященное реализации проекта "Карабахские МСП" в 2025 году, реализуемого Агентством развития малого и среднего бизнеса, Государственным агентством занятости при министерстве труда и социальной защиты населения, ЗАО "Корпорация развития" и Национальным центром образовательных технологий при финансовой поддержке PASHA Holding.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие представители соответствующих государственных структур, предприниматели, представители бизнес-ассоциаций, а также привлеченные к проекту ветераны и члены семей шехидов.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана и почтения минутой молчания светлой памяти шехидов. Затем был продемонстрирован видеоролик о реализации проекта "Карабахские МСП" в 2025 году.

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев рассказал о работе в области социальной защиты семей шехидов и участников войны. Он сообщил, что в послевоенный период министерством было оказано 406 тысяч услуг 132 тысячам лиц из числа семей шехидов и участников войны, из них 28,6 тысячи человек были привлечены к активным программам занятости. Министр отметил программы активной занятости, реализуемые в сотрудничестве с работодателями в отношении переселенных на освобожденные от оккупации территории жителей.

Сообщив, что в минувший период 111 тысяч человек были привлечены к программе самозанятости, Анар Алиев отметил, что проект "Карабахские МСП" является важной инициативой, служащей созданию возможностей занятости для семей шехидов, участников войны и членов их семей. Он выразил уверенность, что реализуемый на принципах социального партнерства проект и далее будет вносить вклад в занятость населения, и поблагодарил Агентство развития малого и среднего бизнеса, PASHA Holding и всех, кто внес вклад в реализацию проекта.

Заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы отметил, что проект "Карабахские МСП" способствует развитию малого и среднего бизнеса на освобожденных территориях, а также социальному благополучию ветеранов и семей шехидов. Он подчеркнул важность продолжения поддержки проекта и применения его успешных результатов в будущем и в других регионах.

Председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов отметил, что проект "Карабахские МСП" реализуется с целью содействия улучшению социального благополучия, обеспечению занятости ветеранов и членов их семей, а также семей шехидов. Было отмечено, что проект также важен с точки зрения создания новых бизнес-субъектов.

В 2025 году проект охватил, помимо Баку, Абшерона, Сумгайыта, Гянджи, Гёранбоя и Мингячевира, также Физули, Ходжалы, Лачин и Шушу. В целом в текущем году 100 человек были привлечены к бизнес- и профессиональным тренингам. Участники, успешно завершившие обучение, обеспечены оборудованием по выбранным направлениям в рамках программы самозанятости. В целом с 2023 года к проекту были привлечены 220 человек. Проект "Карабахские МСП" продолжится и в 2026 году, оказывая поддержку еще большему числу ветеранов и семей шехидов.

Также на мероприятии вдова шехида, участница проекта и основатель хлебобулочного и кондитерского дома "Oxloff" Сонаханым Аббасова и заместитель директора ООО PASHA Holding Ровшан Аллахвердиев поделились своим мнением о проекте.

В рамках мероприятия состоялся благотворительный аукцион художественных работ детей шехидов.

