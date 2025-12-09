В Азербайджане станет обязательной паспортизация новых зданий по энергоэффективности

БАКУ /Trend/ - Паспортизация новых жилых зданий по энергоэффективности станет обязательной в Азербайджане.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в закон "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и повышении энергоэффективности", который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно законопроекту, паспортизация по энергоэффективности новых, реконструированных, капитально отремонтированных жилых и нежилых зданий будет обязательной. Исключения составляют: здания (строения), включенные в список недвижимых памятников истории и культуры мирового, республиканского и местного значения в соответствии с законом "Об охране памятников истории и культуры"; вспомогательные и временные постройки; теплицы и склады; производственные здания; частные жилые дома; строительные объекты, определенные статьями 81.1 и 89.1 (за исключением статьи 89.1.4) Градостроительного и строительного кодекса.