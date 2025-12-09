В Азербайджане вносятся изменения в гарантии при расторжении трудового договора

БАКУ /Trend/ - Будут внесены изменения в гарантии при расторжении трудового договора.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджана, который обсуждался на онлайн-заседании комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам 4 декабря.

Согласно действующему законодательству, в случае расторжения трудового договора при призыве работника на военную или альтернативную службу, работодатель выплачивает работнику пособие в размере не менее двух среднемесячных заработных плат.

Согласно законопроекту, в случае расторжения трудового договора при призыве работника на военную или альтернативную службу, работодатель выплачивает работнику пособие в размере не менее трех среднемесячных заработных плат.

