В Азербайджане вносятся изменения в гарантии при расторжении трудового договора

Общество Материалы 9 декабря 2025 20:43 (UTC +04:00)

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Будут внесены изменения в гарантии при расторжении трудового договора.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджана, который обсуждался на онлайн-заседании комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам 4 декабря.

Согласно действующему законодательству, в случае расторжения трудового договора при призыве работника на военную или альтернативную службу, работодатель выплачивает работнику пособие в размере не менее двух среднемесячных заработных плат.

Согласно законопроекту, в случае расторжения трудового договора при призыве работника на военную или альтернативную службу, работодатель выплачивает работнику пособие в размере не менее трех среднемесячных заработных плат.

