Благодаря новым технологиям удалось увеличить объем транспортировки нефти и газа – SOCAR MGO

БАКУ /Trend/ - Благодаря применению соответствующих технологий удалось увеличить объем транспортировки нефти и газа на 10–15%.

Об этом Trend сказал исполнительный директор SOCAR Midstream Gas Operations (SOCAR MGO) Полад Рустамов в рамках конференции "Asset Integrity & Corrosion and Coatings Conference" в Баку.

Он подчеркнул, что цель заключается в применении соответствующих технологий для более длительного использования существующей инфраструктуры и, в конечном итоге, для развития экономики страны.

«На мероприятии свою продукцию представляют около 50 местных и международных компаний. Наша цель - ознакомить их с применением новых технологий как на трубопроводах, заводах и компрессорных станциях, эксплуатируемых самой SOCAR, так и на трубопроводах наших партнеров в Азербайджане и за рубежом, таких как TANAP и TAP. Здесь всем компаниям предоставляется возможность познакомиться с различными корпорациями и представить им свою работу», - сказал исполнительный директор.

