В Братиславе состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева (ФОТО)

БРАТИСЛАВА /Trend/ - 8 декабря в столице Словакии Братиславе состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как сообщает специальный корреспондент Trend, в честь главы нашего государства в Президентском дворце был выстроен почетный караул.
Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Словакии.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.
Президенты обошли строй почетного караула.
Члены азербайджанской делегации были представлены Президенту Петеру Пеллегрини, а члены словацкой делегации – Президенту Ильхаму Алиеву.
Главы государств сделали совместное фото.
Президент Ильхам Алиев подписал Книгу почетных гостей.
Новость обновляется