В Братиславе состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева (ФОТО)

БРАТИСЛАВА /Trend/ - 8 декабря в столице Словакии Братиславе состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, в честь главы нашего государства в Президентском дворце был выстроен почетный караул.

Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Словакии.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.

Президенты обошли строй почетного караула.

Члены азербайджанской делегации были представлены Президенту Петеру Пеллегрини, а члены словацкой делегации – Президенту Ильхаму Алиеву.

Главы государств сделали совместное фото.

Президент Ильхам Алиев подписал Книгу почетных гостей.

Новость обновляется