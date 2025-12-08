Словацкое агентство по инвестициям и торговле о ключевых направлениях сотрудничества с Азербайджаном (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Словацкое агентство по инвестициям и торговле (SARIO) видит растущий потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в сферах информационно-коммуникационных технологий, энергетики, обороны, машиностроения, а также в других инновационных и научно-исследовательских секторах, сообщили в ответ на запрос Trend в SARIO.

"Словацкие компании проявляют все больший интерес к долгосрочному партнерству, проектам, основанным на технологиях, и созданию совместных предприятий, которые могут способствовать устойчивому экономическому развитию обеих стран", - отметили в словацком агентстве.

SARIO продолжает активное взаимодействие с Азербайджаном через бизнес-инициативы и институциональное сотрудничество.

"За прошедший год мы организовали три ключевые инициативы: деловую миссию в сопровождении премьер-министра Словацкой Республики, специализированную бизнес-делегацию в рамках Межправительственной встречи и — в сотрудничестве с посольством Словацкой Республики — национальный стенд Словакии на выставке ADEX 2024. Эти мероприятия направлены на поддержку словацких компаний, особенно в технологическом секторе и других секторах с высокой добавленной стоимостью, при выходе на азербайджанский рынок или расширении их присутствия на нем.

Мы в первую очередь сосредоточены на словацких компаниях, работающих в сферах ИКТ, обороны, машиностроения и энергетики. Эти отрасли демонстрируют высокий потенциал для взаимовыгодного сотрудничества, и SARIO активно поощряет компании из этих секторов изучать возможности работы в Азербайджане", - отметили в агентстве.

Как государственное агентство, SARIO оказывает поддержку словацким малым и средним предприятиям, а также инвесторам, сочетая деловые миссии, национальные стенды на крупных международных выставках и консультационные услуги по выходу на рынок.

"Наша цель - обеспечить прямой контакт с азербайджанскими партнерами и помочь словацким компаниям лучше понять рыночные условия, возможности и модели сотрудничества. Во время недавних деловых миссий словацкие и азербайджанские компании провели ряд конструктивных переговоров и изучили возможности для сотрудничества", - отметили в агентстве.

SARIO ожидает, что следующий раунд Словацко-азербайджанской Межправительственной встречи состоится в 2026 году: "Эта платформа вновь предоставит азербайджанскому бизнесу возможности встретиться со словацкими партнерами и исследовать возможности сотрудничества при поддержке SARIO".