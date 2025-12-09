Международная консалтинговая компания изучает возможности сотрудничества с азербайджанскими компаниями

БАКУ /Trend/ - Международная консалтинговая компания Velosi Asset Integrity, специализирующаяся на сфере энергетики, изучает возможности сотрудничества с азербайджанскими компаниями.
Об этом Trend сказал генеральный директор по глобальным продажам компании Энтони Джеймс Уильямс в кулуарах международной конференции Asset Integrity & Corrosion and Coatings Conference, проходящей в Баку.
По его словам, компания предоставляет широкий спектр услуг по обеспечению целостности активов (asset integrity), охватывающий все направления и этапы в энергетической отрасли.
«Анализируя азербайджанский рынок, мы видим, что можем внести
здесь определённый вклад.
Сейчас обсуждаются возможные партнёрские форматы. Однако говорить о конкретных договорённостях пока преждевременно», - сказал представитель компании.
Касаясь ожиданий от конференции, Энтони Джеймс Уильямс сказал,
что азербайджанский рынок в настоящее время изучается и
рассматриваются решения о будущей деятельности:
«Мы хорошо знаем организаторов конференции. Уже три года сотрудничаем с ними в Турции в рамках проекта TANAP. Они знают нас, и, участвуя в этом мероприятии, мы хотим увидеть, какие возможности и преимущества могут здесь открыться».