Узбекистан и китайская HKS обсудили запуск местного производства мониторов

ТАШКЕНТ /Trend/ - Ассоциацию «Узэлтехсаноат» посетила делегация китайской компании HKS — одного из ведущих производителей дисплеев и мониторов, передает Trend.

Согласно информации, в ходе визита состоялась встреча председателя правления Ассоциации Мирзиёда Юнусова с вице-президентом HKS Хан Цзинчянем. На переговорах обсуждались вопросы расширения промышленной кооперации, внедрения передовых технологий и развития выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Компания HKS известна современными LCD/LED-технологиями, производством высокоточной медной фольги и качественной продукцией, востребованной на рынках Азии и Европы.

Особое внимание стороны уделили перспективам совместного проекта по созданию в Узбекистане производства дисплеев, мониторов и медной фольги. Обсуждались также потребности в технологическом оборудовании, этапы производственного процесса, повышение уровня локализации и развитие экспортных возможностей.