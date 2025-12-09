В Братиславе подписан ряд документов между Азербайджаном и Словакией (ФОТО)

БРАТИСЛАВА /Trend/ - 9 декабря в рамках официального визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Словацкую Республику между двумя странами был подписан ряд документов.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, подписаны следующие документы:

- «Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных и европейских дел Словацкой Республики по сотрудничеству в консульской сфере»;

- «Меморандум о взаимопонимании между Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики и Государственным ветеринарным и продовольственным управлением Словацкой Республики по сотрудничеству в сфере здоровья животных и пищевой безопасности»;

- «Протокол о намерениях по сотрудничеству между Министерством оборонной промышленности Азербайджанской Республики и Министерством обороны Словацкой Республики»;

- «Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры Азербайджанской Республики и Министерством культуры Словацкой Республики»;

- «Меморандум о взаимопонимании между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики и Торгово-промышленной палатой Словацкой Республики».