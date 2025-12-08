Сахиба Гафарова обсудила с главой МИД Ирана межпарламентское сотрудничество (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 8 декабря спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией под руководством министра иностранных дел Исламской Республики Иран Сейеда Аббаса Арагчи.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Как отмечалось в беседе, визиты Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана в нашу страну в текущем году, а также иные взаимные визиты и встречи на высоком уровне и подписанные документы имеют большое значение для развития двусторонних отношений и демонстрируют большую насыщенность повестки дня межгосударственного сотрудничества.

Было сказано, что существенный вклад в дальнейшее углубление двусторонних отношений вносят укрепление связей и расширение возможностей для сотрудничества между нашими странами – как в политико-экономической, торговой и транспортной сферах, так и в культурно-гуманитарных областях. В то же время было подчёркнуто большое значение деятельности межгосударственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах между Азербайджаном и Ираном, а также реализуемых совместных проектов.

На встрече состоялся обмен мнениями о важности сотрудничества между нашими законодательными органами как одного факторов, существенно влияющих на развитие связей между двумя странами. Сахиба Гафарова отметила свой визит в Исламскую Республику Иран и сказала, что проведённые в ходе визита встречи внесли положительный вклад в отношения между нашими парламентами.

Подчеркнув активное сотрудничество, как на двусторонней основе, так и в рамках таких авторитетных международных организаций, как Межпарламентский союз, Парламентская сеть Движения неприсоединения, Парламентский союз государств-членов Организации исламского сотрудничества и Парламентская ассамблея Организации экономического сотрудничества, спикер Милли Меджлиса акцентировала внимание на необходимости продолжения совместных усилий по дальнейшему расширению этих связей. Также говорилось о важности усиления роли действующих в парламентах рабочих групп.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Сейед Аббас Арагчи отметил, что его страна придаёт большое значение развитию отношений с Азербайджаном, и упомянул наличие тесного политического диалога между двумя странами. Делясь впечатлениями о состоявшейся в рамках визита встрече с Президентом Ильхамом Алиевым, он отметил, что встреча прошла в искренней и конструктивной атмосфере. Он отметил высокий уровень политических и экономических связей и подчеркнул значимость углубления отношений между народами и законодательными органами двух стран.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития межпарламентских связей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!