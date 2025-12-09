В Трудовой кодекс Азербайджана вносится изменение касательно трудовых договоров

БАКУ /Trend/ - Порядок заключения трудового договора будет изменен.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, который обсуждался на сегодняшнем онлайн-заседании Комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, трудовой договор, заключенный без указания какого-либо из условий, предусмотренных Трудовым кодексом, не может быть признан по инициативе одной из сторон недействительным.

В соответствии с действующим законодательством, по инициативе одной из сторон может быть предъявлено требование о переформулировании трудового договора.

С момента обнаружения того факта, что условие (условия) не указано в трудовом договоре, оно должно быть включено в трудовой договор работодателем.

В этом случае, если сторонами не достигнуто иное соглашение, трудовой договор считается действительным со дня его заключения, независимо от дня включения условия (условий).