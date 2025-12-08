Президент Ильхам Алиев и Президент Петер Пеллегрини посетили замок Девин в Братиславе (ФОТО)

БРАТИСЛАВА /Trend/ - 8 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини посетили замок Девин в Братиславе.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, главе нашего государства была предоставлена информация о старинном замке, расположенном на месте слияния рек Морава и Дунай.

Было сообщено, что замок Девин, являющийся одним из символов Словакии, включен в список национальных культурных памятников этой страны. Название «Девин» впервые упоминается в письменных источниках в летописях 864 года. Замок сыграл важную роль в истории Великой Моравии, существовавшей в 822-907 годах. В XIII веке Девин был королевской и пограничной крепостью венгров. В 1809 году армия Наполеона заминировала и взорвала замок. В 1896 году здесь был воздвигнут памятник, символизирующий разрушение замка. Первые пещеры были обнаружены в горном массиве над остатками крепости после Первой мировой войны. Археологические исследования на этой территории ведутся в общей сложности с перерывами уже более века. На протяжении тысячелетий замок Девин был местом поселения древних людей, а также местом, где собирались торговцы и воины.