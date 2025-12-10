Экспорт продукции из Азербайджана в Австралию увеличился почти в 3 раза

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Австралией составил 764,492 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Согласно информации, это на 271,6 миллиона долларов США или на 26,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период товарооборот с Австралией составил 1,87% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, страна заняла 9-е место среди стран, с которыми Азербайджан осуществил наибольшее количество торговых операций за отчетный период.

В январе-октябре текущего года из Азербайджана в Австралию был зафиксирован экспорт продукции на сумму 309 тысяч долларов США. Это на 195 тысяч долларов США или в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период из Австралии в Азербайджан было осуществлено экспортных операций на сумму 764,183 миллиона долларов США, что на 271,8 миллиона долларов США или 26,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Следует отметить, что в январе-октябре 2025 года объем внешнеторговых операций Азербайджана с зарубежными странами составил 40,862 миллиарда долларов США. Это на 1,5 миллиарда долларов США или 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из внешнеторгового оборота 21,637 миллиардов долларов США пришлось на долю экспорта, а 19,225 миллиарда долларов США - на долю импорта. За последний год экспорт сократился на 1,1 миллиарда долларов США или 4,9%, импорт увеличился на 2,6 миллиарда долларов США или 15,6%.

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 2,412 миллиарда долларов США, что на 3,7 миллиарда долларов США или в 2,5 раза меньше, чем в предыдущем году.

