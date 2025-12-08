На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 8 декабря продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступления против мира и человечности, военные преступления, а также терроризм, финансирование терроризма и в других тяжких преступлениях.

Как сообщает Trend, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть, русский, а также за счет государства адвокатом для защиты.

Судья З. Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим и их правопреемникам состав суда, прокуроров, защищающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем были заслушаны показания потерпевших.

Потерпевший Нуран Гасымов в своем показании сказал, что получил ранение в ногу в результате нападения противника на наши территории в Лачине. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, он также уточнил, что помимо него в ходе инцидента пострадали и другие люди.

Потерпевший Алимухтар Ибрагимов в своем показании отметил, что получил ранение вместе с Н. Гасымовым, который давал показания до него. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, он добавил, что в тот момент пострадали еще несколько человек.

В своем показании потерпевший Панах Алиев сообщил, что получил черепно-мозговую травму в результате вражеской провокации в Лачине. Отвечая на вопросы начальника отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, он сказал, что в ходе инцидента несколько человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, потерпевший Аскер Бейляров отметил, что получил закрытую черепно-мозговую травму в результате вражеской провокации в Лачине.

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, потерпевший Ульви Рагимов сообщил, что получил ранение в руку в результате нападения противника в Лачине.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, потерпевший Эльвин Салимов сказал, что получил ранения головы и руки во время нападения противника на наши территории в Лачине.

Потерпевший Самир Мамедов также отметил, что получил ранение в результате провокации противника в Лачине.

Судебное разбирательство продолжилось оглашением показаний других потерпевших. Так, группа лиц, известных по делу как потерпевшие, обратилась в суд в ходе предыдущих судебных разбирательств с заявлениями о невозможности явиться на судебное заседание по уважительной причине и подтвердила показания, данные ими на предварительном следствии. В предыдущих судебных заседаниях стороны не возражали против оглашения этих показаний в суде.

Во время оглашения показаний обвиняемый Р. Варданян подал ходатайство об ознакомлении с некоторыми документами, имеющими отношение к уголовному делу, в том числе с анкетами.

Адвокат Р. Варданяна Эмиль Бабишев просил суд удовлетворить ходатайство.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев, комментируя ходатайство, отметил, что обвинение не возражает против ознакомления адвоката подсудимого и самого подсудимого с указанными документами.

Председательствующий в суде З. Агаев, отвечая на ходатайство, также заявил, что адвокат может ознакомиться с указанными документами в течение этой недели и для этого будут созданы необходимые условия.

Следующее заседание суда назначено на 9 декабря.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

Trend напоминает, что предварительное расследование уголовного дела в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма и другим, проводилось Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики.

